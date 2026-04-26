Félreugró testőrök és tervezési hiba – a szakértő szerint elvérzett Trump védelme

„A személyvédelem egész rendszere újra kudarcot vallott” – értékelte Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Donald Trump elleni újabb merényletkísérletet. A Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója szerint a sörétes puskával és késekkel támadó Cole Tomas Allen esete rávilágított: a hírzerzés, az operatív tervezés és a testőrök kiképzése is elvérzett a kritikus pillanatokban. Miközben a támadó áttörte a folyosót, a védelmi lánc elemei egyszerűen félreálltak az útjából.
A szakértő rámutatott, hogy a videófelvételek alapján egyértelmű fiaskó történt. Kiemelte, hogy a támadó behatolásakor a személyzet nem volt elég éber, és elmaradt a fizikai feltartóztatás a steril zóna határán. „Látjuk, hogy azok, akiknek a testükkel kellett volna megakadályozni a betörést, nem tették meg, félreugrottak” – fogalmazott.