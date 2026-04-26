Csernobil negyven év távlatából

Amikor 1986. április 26-án egy balul elsült kísérlet során a csernobili reaktor irányíthatatlanná vált, még senki sem sejtette, hogy a felszabaduló radioaktív cézium és jód az egész Föld légkörét beszennyezi. A 40. évfordulón a néma Pripjaty és a lakatlanul maradt települések arra figyelmeztetnek: a politikai titkolózás és a biztonsági mulasztások ára százezrek kitelepítése és tönkretett sorsok sora volt.

Most felidézzük a Magyar Rádió első, BBC-re hivatkozó híradásától kezdve a szarkofágépítés hősies, de áldozatokkal teli munkálataiig a katasztrófa minden fejezetét.