Róma egységes európai stratégiát követel a migrációs nyomás ellen

Róma nem engedheti meg magának a migrációs hullám újabb erősödését, ezért Giorgia Meloni olasz miniszterelnök ciprusi látogatásán sürgetett egységes fellépést a mediterrán uniós partnerektől.

A közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt Olaszország fokozott nyomásra számít, aminek kezelésére az Albániával kötött megállapodáshoz hasonló, EU-n kívüli központok létrehozását és szigorúbb határvédelmet javasol. A tét óriási: a legfrissebb adatok szerint az illegális bevándorlás kezelése már most is évente több mint 34,5 milliárd eurós terhet ró az olasz államháztartásra.

 

