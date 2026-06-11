Amerikai csapások után drasztikus iráni válasz

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-Irán lezárta a Hormuzi-szorost az amerikai támadások után

Újabb támadást hajtott végre az amerikai haderő éjjel Irán ellen, kommunikációs rendszereket, megfigyelő eszközöket, fegyverindítókat céloztak meg, jelentette az amerikai központi parancsnokság. A CENTCOM közölte: a katonai műveletek egyelőre befejeződtek. Donald Trump amerikai elnök azonban újabb csapásokat helyezett kilátásba, ha Teherán továbbra sem hajlandó megállapodni az USA-val. Az amerikai támadásokra válaszul Irán hadsereg teljesen lezárja a Hormuzi-szorost. „Ettől a pillanattól kezdve, a régióban uralkodó bizonytalanság miatt, a Hormuzi-szorost lezárták minden hajó előtt, és minden forgalmat célba vesznek” – közölte az iráni Khatam al-Anbiya központi parancsnokság.



-Moszkva rekordösszeggel támogatja Irán atomprogramját

Irán és Oroszország rekordösszegű nukleáris együttműködési megállapodást írt alá. A Moszkvában tartott konferencián Irán oroszországi nagykövete bemutatta a „Teherán és Moszkva között valaha indított legátfogóbb nukleáris együttműködési projektet”, amelynek középpontjában négy atomerőmű, elsősorban a Hormoz atomerőmű fejlesztése áll. Oroszország 25 milliárd dollár értékben segíti Irán nukleáris programját polgári célú felhasználás érdekében. A megállapodás kiterjed a bushehri atomerőmű bővítésére is – ez Irán egyetlen működő atomerőműve, amely jelenleg is villamos energiát termel.



-Terjeszkedik Európában a szélsőséges Muszlim Testvériség