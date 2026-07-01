Bejelentette lemondását Aleksandar Vucic, ez lehet Szerbia jövője

A hőség ellenére több ezren tüntettek Szerbiában vasárnap Kraljevo városában, hogy továbbra is nyomást gyakoroljanak a szerb elnökre, noha Aleksandar Vucic előző nap bejelentette, hogy néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről, írja a Reuters. „El sem tudom képzelni, hogy lemond, és másra bízza a hatalmat” – nyilatkozta tudósítójuknak Marko Djokic, egy 41 éves informatikai szakértő, aki a tüntetések miatt tért vissza szülővárosába, de volt demonstráló, aki úgy fogalmazott, hogy ez már nem politikáról szól, hanem a jó és a rossz harca. Az elemzők arra számítanak, hogy Brüsszel és Moszkva szorosan figyelemmel fogja kísérni az események alakulását a következő hetekben.