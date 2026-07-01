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Megerősítette az az amerikai hírszerzés az orosz adatokat az ukrán biolaboratóriumok elhelyezkedéséről, közölte az orosz fegyveres erők vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka.

Zerohedge: Gabbard az utolsó napon nyilvánosságra hozta Fauci COVID-19-es dokumentumait: ő finanszírozta a kutatást, kitalálta az álindokot, majd hazudott a Kongresszusnak

Az Egyesült Királyság az ukrán stílusú drónháború alapján építi újjá fegyveres erőit.

Kihelyezik az ukrán nagy hatótávolságú rakéták gyártását Nyugat-Európába.

Oroszország először fegyverez fel egy LNG-tankerhajót, hogy ellenálljon a NATO- csapatoknak, jelentette az Armyrecognition katonai szakportál.

A leköszönő amerikai hírszerzési igazgató, Tulsi Gabbard által nyilvanosságra hozott dokumentumok szerint egy amerikai nemzeti laboratórium már 2020 májusában komoly lehetőségként értékelte a COVID-19 laboratóriumi eredetére vonatkozó feltételezést, valamint bizonyítékot szolgáltatott az Egyesült Államok által finanszírozott koronavírus-kutatásra, amely magában foglalta a tüskefehérje módosításainak tervezését, a receptor-adaptációs kísérleteket és a humanizált egereken végzett tesztelést a Vuhan-i Virológiai Intézet kutatóival együttműködésben. Gabbard sajtónyilatkozata szerint az értékelés arra a következtetésre jutott, hogy „2019 közepétől a kínai Vuhan-i Virológiai Intézetben fennálltak a laboratóriumban módosított koronavírus – konkrétan az emberi sejtreceptorok felismerésére adaptált koronavírus – véletlen kiszabadulásához szükséges összes feltételek.”



