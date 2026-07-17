Ismét többet kell fizetni a benzinért és a gázolajért

Tovább drágul az üzemanyag. Miután szerdán a 95-ös benzin literenkénti ára bruttó 14 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 7 forinttal emelkedett, péntektől újabb 6, illetve 8 forintos drágulás lépett életbe. Az átlagár így már csak egy forinttal marad el a korábban alkalmazott hatósági ártól.

A KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péteréknek meg kellene védeniük a magyarokat az üzemanyagárak jelentős emelkedésétől, ehelyett azonban a kormány az ellenzék bírálatával van elfoglalva.

A frakcióvezető hozzátette: jól látható, hogy Brüsszel elvárásaihoz igazodnak, ugyanis egy védett árhoz hasonló intézkedés már nem csak a magyar autósokra vonatkozna, hanem a külföldiekre is.