Migránsonként 6500 eurót kértek: nemzetközi embercsempész-hálózatot számoltak fel Olaszországban

Egy nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel az olasz hatóságok, amely migránsonként akár 6500 euró, vagyis hozzávetőleg 2,5 millió forintnyi összegért cserébe segítette az illegális bevándorlók belépését Olaszországba. A baloldal szerint szükség van külföldi munkavállalókra míg a jobboldalon az afrikai országok bevonásában és hajóblokádban bíznak inkább.

A legnagyobb kormánypárt szerint a migráció problémájának nem az a megoldása, ha még több embert engednek be. Hanem az, ha helyben adnak nekik jövőt.

Közben a parlament elé terjesztették azt a javaslatot, amely egy tengeri hajóblokádot is életbe léptetne. Ez Giorgia Meloni egyik választási ígérete volt 4 évvel ez előtt.