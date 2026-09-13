Önmérsékletre szólították az iráni konfliktus résztvevőit a BRICS-országcsoport vezetői

A felek közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben önmérsékletre szólították fel az érintetteket. Hatalmas áttörést jelent, hogy a deklarációt Irán és a konfliktusban vele ellentétes oldalon álló Egyesült Arab Emírségek is aláírta. A BRICS-országcsoport azzal a céllal jött létre, hogy ellensúlyozza a Egyesült Államok és nyugati szövetségeseinek befolyását.

