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Önmérsékletre szólították az iráni konfliktus résztvevőit a BRICS-országcsoport vezetői

Irán volt a fő témája az idei BRICS-országok találkozójának.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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A felek közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben önmérsékletre szólították fel az érintetteket. Hatalmas áttörést jelent, hogy a deklarációt Irán és a konfliktusban vele ellentétes oldalon álló Egyesült Arab Emírségek is aláírta. A BRICS-országcsoport azzal a céllal jött létre, hogy ellensúlyozza a Egyesült Államok és nyugati szövetségeseinek befolyását. 
 

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