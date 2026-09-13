Tízezrek tüntettek az AfD előretörése ellen számos német nagyvárosban

Több nagyvárosban is utcára vonultak a kancellár támogatói. Mindeközben az AfD az utóbbi egy hétben tovább növelte támogatottságát. Egy friss országos felmérés szerint már 29 százalékon áll, és így 9 százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t.
Pánikot okozott az Alternatíva Németországért párt előretörése.
Több nagyvárosban is utcára vonultak a kancellár támogatói. Mindeközben az AfD az utóbbi egy hétben tovább növelte támogatottságát. Egy friss országos felmérés szerint már 29 százalékon áll, és így 9 százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t.