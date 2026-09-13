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Tízezrek tüntettek az AfD előretörése ellen számos német nagyvárosban

Pánikot okozott az Alternatíva Németországért párt előretörése.

  • Hírek
  • 52 perce
  • Forrás: HírTV
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Több nagyvárosban is utcára vonultak a kancellár támogatói. Mindeközben az AfD az utóbbi egy hétben tovább növelte támogatottságát. Egy friss országos felmérés szerint már 29 százalékon áll, és így 9 százalékponttal előzi meg a CDU/CSU-t.

 

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