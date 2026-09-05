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Újabb kísérlet a háború lezárására: Trump küldöttei Moszkvába és Kijevbe utaznak

A Kreml szerint Oroszország továbbra is kész a békés rendezésre.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
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Oroszországba és Ukrajnába utaznak Donald Trump különmegbízottjai a hétvégén, hogy a háború lezárásáról tárgyaljanak. Szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Kremlben, vasárnap pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetnek. 

A Kreml szerint Oroszország továbbra is kész a békés rendezésre, de Putyin 2024-ben megfogalmazott békefeltételei változatlanok. Zelenszkij továbbá jelezte, hogy Ukrajna a tárgyalások idején felfüggeszti az oroszországi légicsapásokat, és Moszkvát is kölcsönös tűzszünetre szólította fel.

 

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