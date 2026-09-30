Az UNICEF-et is elérte a palesztinbarát politikai közbeszéd 

A popkultúrát és a nemzetközi humanitárius szervezetek világát egyaránt megrázta az a legutóbb kirobbant botrány, amely az izraeli-palesztin konfliktus körüli politikai állásfoglalások egyre durvább közegében zajlik. Miközben a nyugati országokban fokozódnak a támadások a zsidó közösségekkel szemben, egy amerikai koncertsorozat fulladt bele az egymás elleni vádaskodások sorozatába. Javier Bardem színész most petíciót indított Pink ellen, hogy lemondassák az UNICEF nagyköveti posztjáról, amiért együttérzésre szólított fel a háború miatt szenvedő zsidó gyerekek mellett.