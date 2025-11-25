Eltiltással sújtották a kanadaiak olimpiai bajnokát

A sportág tisztaságát felügyelő nemzetközi szervezet (AIU) kedden jelentette be, hogy Oleksiak elfogadta az eltiltás időtartamát. A büntetést azért kapta, mert 12 hónapon belül három alkalommal nem jelentette be tartózkodási helyét, ezzel megsértette a doppingellenes szabályokat.

A kanadai sportolót 2027. július 14-ig tiltották el, és az idén június 16. óta elért eredményeit törölték.

A tartózkodási hely bejelentésének azért van jelentősége, hogy a doppingellenes hatóságok bejelentés nélküli, versenyen kívüli vizsgálatnak vethessék alá a versenyzőket. A bejelentési kötelezettség elmulasztásért egytől két évig terjedő eltiltás szabható ki.

Oleksiak éppen azért nem indult az idei világbajnokságon, mert vizsgálatot indítottak ellene.

Eddigi legnagyobb sikerét a 2016-os olimpián érte el, ahol 100 méteres gyorsúszásban aranyérmet nyert. További hat olimpiai és kilenc világbajnoki érme van.

Fotó: MTI/Illyés Tibor