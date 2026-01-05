Készen állunk az aranyra? A kapitányok őszinte vallomása a stúdióban

Stúdiónk vendége lesz Madaras Norbert, a szövetség elnöke, akivel kielemezzük a válogatott esélyeit. A közelgő belgrádi Európa-bajnokság lázában ég már az egész vízilabdatársadalom. A beszélgetés során természetesen a Majoross Gergely vezette jégkorongosok sem maradhatnak ki a szórásból. Kiemelt témánk lesz a 2027-es budapesti vizes világbajnokság is, amely hatalmas feladat és lehetőség egyben. Exkluzív interjút láthatnak Juan Antonio Samaranch NOB-alelnökkel, ami igazi csemege a sportdiplomácia iránt érdeklődőknek. Végül bemutatjuk a Sopron Basket sikercsapatának vezetőedzőjét, Gáspár Dávidot is.