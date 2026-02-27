NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A kormány megemelte az energetikai létesítmények biztonsági szintjét

A témáról Tuzson Bence igazságügyi miniszter nyilatkozott.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Tuzson Bence, igazságügyi miniszter: "Óvatosnak is kell lenni, ezért meg is emeltük a biztonsági szintet, azt a biztonsági szintet, ami a különböző energetikai létesítményeinkre vonatkozik, ezért mostantól kezdve nem csak polgári jellegű védelmet kapnak ezek az intézmények, nemcsak a rendőröknek kell majd védeni, a katonáknak is védeni kell ezeket az intézményeket, hiszen nem lehet, hogy bárki bármikor támadást indítson hazai energetikai infrastruktúra ellen."

 

