Geresdlak csodája: megnyílt az ország legédesebb kiállítása

Igazi mesevilág elevenedik meg a baranyai Geresdlak településen, ahol idén már tizenhetedik alkalommal, advent első vasárnapján tárul a látogatók elé az ország legédesebb kiállítása, amely nem csupán látványosság, hanem a helyiek szívügye is. A híres mézeskalács falu elkészítése során a lakók több mint 200 épületet formáztak meg, és a kezdeményezésnek olyan erős közösségkovácsoló ereje van, hogy abban mérnökök és nagymamák együtt dolgoznak a 25 négyzetméteres terepasztalon. A hagyományőrzés mellett a technológia is megjelent, hiszen Habjánecz Tibor polgármester büszkén mutatta be a világszenzációnak számító, tojásfehérjéből írókázott QR kódos mézeskalácsot, amely egy videót rejt a kíváncsi szemek elől.