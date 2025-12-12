NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes
A cukrászdákban már hetek óta karácsony van

A cukrászdákban már hetek óta karácsony van

A tészták pihennek, a dió illata belengi a műhelyeket, a munkapadokon pedig egymást váltják a hagyományos és az újragondolt ünnepi édességek.

  • Radar
  • 20 perce
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Orosz-Héregi Ágnes, társtulajdonos, Baranka: „Nálunk novemberben már körvonalazódik nagyjából, hogy mi lesz az évnek a kínálata. ami mindig nagyon fontos eleme az ünnepnek az a bejgli, három ízzel készülünk a diós, a mákos a klasszikus, de van gesztenyés és egy török mogyorós, aszalt sárgabarackos. Minden évben van egy extrább, amit ki szoktunk ajánlani és általában tetszik is a vásárlóinknak, ezen kívül még, ami nálunk nagyon fontos eleme minden évben a kínálatunknak az a babka. Ezt is több ízben készítjük, étcsokoládés diós, szilvás mákos és nutellás mogyorós, illetve az aprósüti boxok, ilyen aprósüti válogatások, kekszek és mindenféle hagyományosabb aprósütemények is.”

 

 

Továbbiak a témában