A cukrászdákban már hetek óta karácsony van

Orosz-Héregi Ágnes, társtulajdonos, Baranka: „Nálunk novemberben már körvonalazódik nagyjából, hogy mi lesz az évnek a kínálata. ami mindig nagyon fontos eleme az ünnepnek az a bejgli, három ízzel készülünk a diós, a mákos a klasszikus, de van gesztenyés és egy török mogyorós, aszalt sárgabarackos. Minden évben van egy extrább, amit ki szoktunk ajánlani és általában tetszik is a vásárlóinknak, ezen kívül még, ami nálunk nagyon fontos eleme minden évben a kínálatunknak az a babka. Ezt is több ízben készítjük, étcsokoládés diós, szilvás mákos és nutellás mogyorós, illetve az aprósüti boxok, ilyen aprósüti válogatások, kekszek és mindenféle hagyományosabb aprósütemények is.”