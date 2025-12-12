Sörhas, tetkók és ipari ventilátor

Csepelen nem csak a fém, a levegő is izzik – legalábbis a Szerszámedző műhelyben biztosan, ahol az ipari ventilátor ezúttal nem a vasat hűtötte, hanem Bocs János lengedező haját is. A fémmunkás csapat gondolt egyet és elkészítették saját félmeztelen jótékonysági naptárukat, ami egyesek szerint „a magyar ipar valódi arca”, mások szerint inkább a sörpocaké. A 42 éves János szerint, akinek tetoválásai és haskörmérete immár országos hírnévnek örvendenek, a siker kulcsa az őszinteség.