Egy különleges ünnepi növény: a Mikulásvirág

Bubláné Latinovics Eszter - Üzletvezető - tulajdonos - Dunakeszi Oázis Kertészet: "A Mikulásvirág Közép - Amerika, Mexikóból származik, a '60-as években terjedt el Magyarországon, amikor először bejött, akkor egy sokkal nagyobb méretű növény volt, de a nemesítők törpésítették, így ma már ez a 35-50 centiméteres magasságban lA Mikulásvirág minden évben az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb dísze, ám sokan nem tudják, mikor is érkezett hozzánk ez a különleges növény.ehet leggyakrabban megtalálni a boltokban."