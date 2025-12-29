Hagyd a fenébe a tökéletes rendet: Ezért teszi tönkre a karácsonyt a megfelelési kényszer

Az ünnepi stressz sajnos sokszor elhomályosítja a karácsony és az újév valódi üzenetét, miközben mi robotpilóta üzemmódban rohanunk a konyha és a vendégség között. Pedig a feladatok kipipálása helyett sokkal fontosabb lenne a minőségi időtöltés, hiszen a családi összetartozás nem a tökéletes bejglin, hanem a valódi odafigyelés ereje által mérettetik meg. A lelassulás az ünnepek alatt nem lustaság, hanem szükségszerűség ahhoz, hogy ne idegroncsként, hanem feltöltődve kezdjük az évet, felismerve, hogy a szeretteinknek nem a tiszta ablakra, hanem ránk van szükségük.