Kapu Tibor történelmet írt

A startot, amelyet többször el kellett halasztani, feszülten várta az egész ország. Az esemény a HírTV számára szintén kiemelt jelentőségű volt, a nézők számos érdekességet láthattak az élő közvetítés előtt és után is.

Kapu Tibor szintén alig várta, hogy elindulhasson a történelmi küldetésre. Ez nem csupán technológiai és tudományos szempontból mérföldkő, hanem nemzeti büszkeség is, hiszen hazai fejlesztésű kísérleteket és berendezéseket vitt magával, amelyek a világ élvonalába emelik a magyar kutatást. Az utolsó sajtótájékoztatón magyar nyelven is üzent hazánknak.

A felbocsátás előtti utolsó percekben egyetlen embert még felhívhatott, ez pedig nem volt más, mint az édesanyja, Ildikó. A világűr kapujában, a végtelen előtt állva, még egyszer hallani szerette volna azt a hangot, amely gyermekkorát, a biztonságát és a szeretetét jelentette. A Radar még korábban kérdezte erről a családját.



