Kilencedszer is Európa legszebbje lehet a miskolci adventi villamos

Nem túlzás állítani, hogy a borsodi megyeszékhely igazi nagyhatalom lett az ünnepi járatok nemzetközi versenyében. A tét idén is hatalmas, hiszen a cél a zsinórban kilencedik győzelem megszerzése. A cseh portál versenyén ismét ringbe szállt a miskolci adventi villamos, hogy bizonyítsa egyedülállóságát a kontinensen. A helyiek büszkesége méltán pályázik az Európa legszebb ünnepi járata címre, hiszen a látványvilág idén is lenyűgöző. A csodásan feldíszített adventi villamos híre már messze túllépte az országhatárokat. Turisták ezrei érkeznek csak azért, hogy megcsodálják ezt a gördülő ékszerdobozt. A helyiek szerint idén sincs párja a szerelvénynek.