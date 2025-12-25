Könnyek és imák a Szent Péter téren: Egy korszak lezárult, egy új elkezdődött

Mély érzelmekkel teli időszakon vagyunk túl, hiszen a hívő közösség számára 2025 a pápaválasztás éve lett. Ez az esztendő egyszerre hozott könnyeket és megnyugvást a keresztények milliói számára, akik imaláncot alkottak a Szent Péter tértől egészen a legkisebb falusi templomokig. A Vatikán falai között zajló események nemcsak az egyház, hanem az egész világ sorsára hatással voltak, a feszült várakozást pedig csak a hit ereje enyhítette. A felszálló fehér füst pillanata katartikus élményt és megkönnyebbülést jelentett a bizonytalanság hetei után. Sokan úgy érezték, ez a lelki megújulás kezdete, amelyre már oly régóta vártak a viharos időkben, és amely újra reményt adott a jövőre nézve.