Drónfelvételek: Gyönyörű és bénító Budapest a magasból

Ilyet ritkán látunk: a drónfelvételek Budapestről egy szinte felismerhetetlenségig megváltozott várost mutatnak. A Gellért-hegy felett keringő kamera képén a Duna szürke szalagja szinte feketének tűnik a mindent elborító, vakító fehérség mellett. A Parlament kupolája, a Budai Vár, a háztetők és a parkok – mindent vastag, érintetlennek tűnő paplan borít. A magasból nézve a város békésnek, csendesnek, már-már idillinek hat. A bulváros esztétika azonban csalóka: ha ráközelítünk a főutakra, látszanak az araszoló autók apró pontjai és a hókotrók heroikus, de szélmalomharcnak tűnő küzdelme. Ez az a kettősség, ami miatt nem tudjuk levenni a szemünket ezekről a felvételekről: az apokaliptikus szépség és a lenti közlekedési káosz kontrasztja.

A "fehér pokol" anatómiája: Miért pont most, miért ennyi?

De mi áll a látvány mögött? A meteorológusok szerint nem egyszerűen "téli időjárásról" van szó. A mostani extrém időjárás egy speciális együttállás eredménye. Egy nedvességgel telített mediterrán ciklon találkozott a fölénk húzódó szibériai eredetű hidegpárnával. Ez a "frontális ütközés" eredményezte a ritkán látott intenzitást.

Fontos tudományos szempont a lehullott hó típusa is. A felvételeken látszik, ahogy a fák ágai roskadoznak a súly alatt: ez az úgynevezett tapadó hó. Magasabb víztartalma miatt jóval nehezebb, mint a porhó, így sokkal nagyobb terhelést jelent az infrastruktúrára és a növényzetre. Városüzemeltetési szempontból pedig azért rémálom, mert a "városi hősziget" hatás (a város mindig melegebb pár fokkal, mint a külterület) miatt az aszfaltra érve az alja latyakká olvad, majd éjszaka visszafagy – tökéletes jégpáncélt képezve, amit a drónok már csak csillogó felületként érzékelnek. A látvány tehát pazar, de a fizika könyörtelen a földön járókkal.