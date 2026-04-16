Hol érdemes megszállni? Mutatjuk az idei díjazottakat

A turizmus világa folyamatosan változik: új trendek, új utazási szokások és egyre magasabb elvárások formálják az ágazatot. Az Utazó Magazin immár több mint másfél évtizede díjazza a kiemelkedő turisztikai helyszíneket határon innen és túl.

Idén is elismerésben részesültek a legjobb szállodák, éttermek, wellnesek és fürdők. A 28 éves Utazó Magazin több, mint 15 éve díjazza a különböző turisztikai desztinációkat, a hagyományos díjak mellett már olyan különleges címekkel is, mint a zöld szálloda vagy a kisállatbarát szálláshely.

Az elmúlt években a szomszédos országok magyarlakta területeinek legjobb szolgáltatóit is díjjal jutalmazták.

Idén összevont díj volt az év turisztikai szakembere és az év turisztikai beruházója, és ezt az elismerést most Zentai Péter kapta, aki a legfiatalabb és a legdinamikusabban működő szállodalánc alapítója.