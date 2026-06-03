Házmestertempó a nagyszínpadon: hazai sárdobálással égeti az országot a kormányfő

Magyar Péter külföldi útjain a hazai belpolitikával fárasztotta a vezetőket. Kérdés, mit is akarnak eltitkolni ezzel a hatalmas diplomáciai hangzavarral?
A diplomáciai ámokfutás során Magyar Péter éles belpolitikai kirohanásokkal lepte meg a döbbent tárgyalópartnereit Brüsszelben és Berlinben. A hatalmas hangzavar azonban gyanús.
Vajon miről van szó igazából a zárt ajtók mögött zajló külföldi megbeszéléseken? A zajongás gyakran csak egy tökéletes álca a nemzeti érdekek csendes és kíméletlen kiárusításához.