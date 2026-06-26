Amikor a slag már kevés: így lehet újra tiszta a terasz, a járda és a kerti bútor

Látványosabb eredmény kevesebb súrolással

A ház körüli tisztításnál hamar kiderül, hogy a hagyományos slag nem mindig elég. A terasz burkolatán, a járda repedéseiben, a térkövek fugáiban vagy a kültéri bútorok felületén olyan szennyeződések is megülhetnek, amelyeket egy egyszerű vízsugár már nem távolít el alaposan. Ilyenkor lehet igazán praktikus megoldás egy magasnyomású mosó terasz, járda és kerti bútor tisztításához, hiszen célzottabban és hatékonyabban segíthet fellazítani a makacsabb koszt.

A magasnyomású mosó lényege nem az, hogy mindent teljes erőből letaroljon, hanem az, hogy a víz nagyobb nyomással, irányítottabban érkezzen a felületre. Így sok esetben kevesebb kézi súrolásra van szükség, a tisztítás gyorsabban halad, az eredmény pedig látványosabb lehet.

A terasz tisztítása: ahol gyorsan meglátszik a kosz

A terasz az egyik leggyakrabban használt kültéri rész, ezért hamar nyomot hagy rajta az időjárás, a por, a falevél vagy akár a grillszezon. Egy érdesebb burkolaton a szennyeződés különösen könnyen megtapad, így a sima slag sokszor kevés a látványos eredményhez.

Magasnyomású mosóval a terasz tisztítása gyorsabb és alaposabb lehet, mert a vízsugár a burkolat apróbb mélyedéseiből is segíthet fellazítani a lerakódott koszt. Tavasszal vagy nyár elején különösen jól jön, amikor a terasz újra a pihenés, kávézás vagy grillezés helyszíne lesz.

Járda és térkő tisztítása magasnyomású mosóval

A járda és a térkő esetében a szennyeződés gyakran a fugákba, repedésekbe és mélyedésekbe is beül. A por, a sár, az algásodás vagy a moha miatt a burkolat könnyen elhanyagoltnak tűnhet, még akkor is, ha rendszeresen takarítják.

Egy magasnyomású mosóval célzottabban lehet dolgozni, így a járdaszakaszok, lépcsők vagy udvari burkolatok tisztítása gyorsabban haladhat. Az eredmény pedig szinte azonnal látszik: a foltos, szürkés felület rendezettebb, frissebb hatást kelthet.

Mire érdemes figyelni burkolatok tisztításakor?

A nagy nyomás nem mindig jelent jobb megoldást. Régebbi vagy lazább fugázású térköveknél érdemes óvatosan kezdeni, majd szükség esetén fokozatosan növelni az erőt.