Gigantikus vattacukor készült az első Aranyosi Lurkó Fesztiválon

Színes programokkal, rengeteg mosollyal, egész napos családi kikapcsolódással és rekordkísérlettel várta a látogatókat az I. Aranyosi Lurkó Fesztivál. Harsányban nemcsak a gyerekek ámultak. Egy különleges rekordkísérletre gyűltek össze az érdeklődők: elkészült egy - egy méter átmérőjű, 282 centiméter hosszú vattacukor.

Vattacukor az égen, vattacukor a kézben, és vattacukor a nyélen. Első alkalommal rendezték meg az Aranyosi Lurkó Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Harsányban. A rendezvény célja a közösségépítésen túl egy tizennégy éves rekord túlszárnyalása, melynek lényege, a legnagyobb vattacukor elkészítése Magyarországon.

A vattacukor egy légiesen könnyű, finom szálakból álló édesség, amely lényegében olvasztott és centrifugált cukorból készül. A gép közepén található fejet felmelegítik, amely megolvasztja a beleöntött kristálycukrot. A gyors forgás hatására a folyékony cukor apró réseken át préselődik ki. A levegővel érintkezve azonnal lehűl és vékony, vattaszerű szálakká szilárdul meg, amit egy hurkapálcára lehet feltekerni.



A rekordkísérletnél a folyamat ugyan az csak a méretekben van különbség. A hagyományosan negyvenöt centiméteres pálca helyett egy három és fél méteres rúdra tekerték fel az édességet. A rekordernek az időjárással is meggyűlt a baja.