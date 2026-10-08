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Strandtáska a szekrényben, kite a vízen: nem ért véget a szezon a Velencei-tónál

Egyre gyakrabban tűnnek fel színes ernyők.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Ahol van víz, ott általában szél is akad, ha pedig fúj, akkor a kiteszörfösöknek kedvez az idő. Egyre gyakrabban tűnnek fel színes ernyők a Velencei-tó felett, jelezve, hogy kirajzottak a kite-osok a vízre. A strandtáskák már a szekrénybe kerültek, a vízi sportot űzőknek azonban az ősz is szezon. Megnéztük, egy átlagos szeles-napos hétköznapon mi vár ránk a gárdonyi szörf kempingnél.

Harmati Dani azon szerencsés emberek egyike, akiknek a munkája a hobbija. Nemcsak profin űzi a kite-szörföt, de oktatja is azokat, akik kedvet kapnak, ahogy ő mondja, a csúszáshoz. Ráadásul mindez itt, a Velencei tavon egy nemzetközileg elismert kiteszörf iskolában.

Elsőre bonyolultnak tűnhet, azonban az oktató szerint mindössze 10 óra oktatás elég lehet egy nulláról induló kezdőnek ahhoz, hogy önállóan kezelje az ernyőt.

 

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