Nem életműkoncertre, hanem életútkoncertre készül Tóth Tamás Béla. Ahogy az interjúban hangsúlyozta, az est nem egyetlen szerző munkásságának bemutatásáról szól, hanem azokról a zenei állomásokról, zenekarokról és meghatározó találkozásokról, amelyek végigkísérték pályáját.

A zenész két formációval, a Stációval és a Tűzkerék XT-vel is szorosan kötődik Radics Béla örökségéhez. A Tűzkerék történetének fontos állomása volt, amikor Zoltán János újságíró segítségével felkutatták Radics Béla addig kevésbé ismert szerzeményeit. A zenekar ma tíz saját Radics-kompozíciót tart repertoárján.

Tóth Tamás Béla pályáján azonban számos más fontos zenei korszak is helyet kapott. A Grog együttest Varga Miklóssal alapította, később pedig Deák Bill Gyulával és más kiváló zenészekkel is együtt dolgozott. Különösen meghatározónak tartja Jenei Szilveszter és a Dinnyés József mellett szerzett tapasztalatait. Utóbbi a dalok és a szövegek fontosságára irányította rá a figyelmét, míg Varga Miklós kivételes énektudása jelentett számára meghatározó élményt.

A november 28-i koncert három, egyenként negyvenperces blokkból áll majd, három különböző zenei formáció közreműködésével. Az első rész a dalokra, a Stációhoz és a korábbi zenei korszakokhoz kötődő emlékekre épül, többek között az Ikrek formáció felidézésével. A második blokkban a Tűzrókák mutatkoznak be, amelyek saját szerzeményeket játszanak, progresszív bluesos hangzásvilággal. A zenekar új lemeze, a Pajzs és Dárda is megjelenik. A koncert harmadik részében pedig a Radics Béla-dalok kerülnek középpontba, a Tűzkerék XT előadásában, Anda Bálint gitárjátékával.

Az est vendégeként színpadra lép Varga Miklós és Jenei Szilveszter is. Tóth Tamás Béla különösen nagy szeretettel beszélt egykori zenésztársáról, Varga Miklósról, akivel öt éven keresztül zenéltek együtt. A koncerten többek között a Kormoránhoz kötődő zenészek is szerepet kapnak, így az este a hazai rockzene számos emlékét és személyes kapcsolódását is felidézi.

A Tűzrókák fellépése különleges tisztelgés lesz Török Ádám emléke előtt is: a zenekar előadásában felcsendül a Vissza a városba című dal, fúvós hangszerrel kiegészítve.

A helyszínválasztás sem véletlen: Tóth Tamás Béla régóta kötődik az FMH-hoz, amelynek legendás Illés Klubja a magyar könnyűzene történetének fontos helyszíne volt. Régóta dédelgetett vágya volt, hogy itt egy igazán nagy koncertet adhasson.