Titkokba lesett be Marics Peti az Erkelben

Mintegy másfél órát késett egy megbeszélésről Marics Peti, akinek az Erkel Színházban lett volna találkozója. Már csak egy üres iroda várta, ahol Peti, ha már ott van, gondolta, körülnéz. Az íróasztalon pedig egy szuper titkos dokumentumot talált, ami nem más, mint a Hogyan tudnék élni nélküled? musical szövegkönyve és szereposztása volt. Az persze már rég tudott, hogy a film alapján készülő színpadi átiratot februárban mutatják be az Erkelben, de a szereposztást egyelőre még titok fedi. Peti – átfutva a szereplők listáját – örömmel nyugtázta, hogy az „erkeles arcok” mellett néhány, a filmből ismerős színész is benne lesz majd az előadásban.

Persze Marics sem fedte fel a szereposztást, annyit azonban megjegyzett: „Azért Gábor is ott van. Hát nem is volt rossz a filmben, valljuk be” - mondta Peti, aki nyilván saját magára utalt, hisz ő alakította Gábort a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar filmben, ami immár több, mint egymillió nézőt számlál. Az Erkelbe tehát februárban érkezik meg a sikerfilm színpadi adaptációja Szente Vajk rendezésében.

„Ha egyetlen színházi előadást kellene ajánlanom azoknak, akik még soha nem jártak színházban, akkor a Hogyan tudnék élni nélküled? lenne az. Egy filmrajongóknak is ismerős történet, zenés színházi formában, ami remek első lépés a fiatal közönség számára, hogy elkezdjék felfedezni a színház világát” – mondta az előadás rendezője.



A darabra december 1-én 14 órától a jegyek már elérhetők a színház jegypénztárában. E különleges alkalommal az Erkel csapatának tagjaival is találkozhatnak a jegyváltásra érkezők, valamint balatoni hangulatot idéző vendéglátás is várja a színházba látogatókat. Aznap estétől pedig már online is lehet majd vásárolni az Erkel weboldalán (https://erkelszinhaz.hu/).





