Az ünnepi asztal titkai: Így varázsoltak bőséget őseink karácsonykor

A mai reggelen különleges időutazásra hívjuk nézőinket, ahol a legszebb karácsonyi hagyományok elevenednek meg előttünk. Őseink hittek abban, hogy a népszokásaink nem csupán rituálék, hanem a jövőnket is befolyásolják. A karácsonyi étkezés minden egyes fogásának mély szimbolikus jelentése volt, a cél pedig az, hogy bőséget varázsoljanak a házba a következő esztendőre. Nem véletlen, hogy a pikkelyes halból készült halászlé és a töltött káposzta került az asztalra, hiszen ezek az ételek a gazdagságot jelképezték. Úgy tartották, hogy az ünnepi morzsának is mágikus ereje van, ezért azt sosem dobták ki, hanem gyógyításra használták. Fedezzük fel újra ezeket a kincseket, és őrizzük meg a múlt értékeit a jelenben is.