Csoda Pécsett: Római mintára készült az ország legnagyobb fa betleheme

Az országban is párját ritkítja a különleges pécsi Betlehem, amely a Szent Ferenc templomban várja a látogatókat. Ez a lenyűgöző alkotás római mintára készült, és története egészen a második világháború elejéig nyúlik vissza. Két helyi asztalos álmodta meg, akik Itáliában láttak hasonlót, és elhatározták, hogy itthon is elkészítik a mását siklósi fűzfából és mohácsi nyárfából. Az embernagyságú szobrok kidolgozottsága egészen elképesztő, hiszen mind az 52 alak fából faragott, nem pedig modern műanyag utánzat. Molnár László világi elnök szerint ilyen részletgazdag, nagyméretű kompozíció máshol nem található Magyarországon, így ez a 85 éves hagyomány valódi kuriózumnak számít.