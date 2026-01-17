A Miskolci Egyetem rektora, Prof. Dr. Horváth Zita videóüzenete a DPK háborúellenes gyűlésén bebizonyította, hogy a nemzeti oldal és az értelmiség között megbonthatatlan a szövetség. A modern és csodálatos miskolci egyetem vezetője rávilágított: a béke fontossága nem csupán politikai jelszó, hanem az intézményi stabilitás és a kutatás szabadságának alapfeltétele. Miközben a brüsszeli húsosfazékhoz dörgölőző bábok és a tiszás tanácsadók a vágóhídra küldenék a jövő generációit, a miskolci egyetemi világ a józan ész és a biztos választás mellett tette le a voksát. A DVTK Aréna többezer résztvevője néma csendben hallgatta a rektori szavakat, amelyek éles kontrasztot mutattak a baloldal agresszív, háborús retorikájával szemben. Ez a fajta intellektuális kiállás a legjobb válasz a dollármédia dezinformációs kísérleteire, hiszen a tudás hatalma mindig erősebb a maszkos anarchisták hergelésénél.