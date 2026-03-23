A Wass Albert-hagyaték hazatért

A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek. - idézte Hankó Balázs az emigrációba kényszerült Wass Albertet.

Az grófi családban született erdélyi származású író 1908-ban született a Kolozsvár melletti Válaszúton, 1944-től Németországban, majd 1952-től 1998-ban bekövetkezett haláláig az Egyesült Államokban élt.

Március 12-én hajnalban a floridai Jacksonville-ből indult el Magyarországra két nagy láda, amely az író könyveit és ki nem adott írásait tartalmazza. Az írói hagyaték egyetlen központi motívuma a magyarság szolgálata volt. Jegyzetek, könyvek, regények, még ki nem adott írások érkeztek most haza.

A levelek között az egyik legértékesebb az a kézírással írt levél, melyet Szeleczky Zitától kapott. A világhírű színésznő a legszebb jelzőkkel dícsérte Wass Albertet, aki óriási megtartó erő volt az Amerikába emigrált magyarság számára. A Los Angeles-i olimpia kabalatállatkájának matricáját is rátette a borítékra. Állandó tanakodásban voltak, hogy mit tehetnének a földrész magyarságáért.

Az amerikai magyarságért állandóan harcoló írót Caucescu a román nép elsőszámú közellenségének nevezte Jimy Carterrel, Nixonnal és másokkal történő levelezésben. Személyesen többször megakadályozta, hogy a kommunista Románia kereskedelmi kedvezményekhez jusson. Ezért a román titkosszolgálat több merényletet követett el ellene Amerikában.

Wass fontosnak tartotta, hogy ismerje meg Amerika és az egyetemei az Erdélyben és Magyarországon zajló folyamatokat és a magyar történelem gyökereit. Az egyetemes magyarság legjelentősebb 20. századi íróinak egyikeként kell tisztelnünk Takaró Mihály irodalomtörténész szerint.

Üzenet haza címmel március 26-tól lesz látogatható egy, a hagyatékba betekintést nyújtó kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban.