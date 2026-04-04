Nagyszombat legfontosabb eseménye a feltámadási körmenet és az esti tűzszentelés volt

Tátrai Zsuzsanna: ",,Nagyszombaton van a feltámadási körmenet és a feltámadási körmenetet megelőzi a tűzszentelés és ez azért nagyon fontos, mert évenként egyszer szítottak új tüzet, és ebből az új tűzből vittek haza parazsat az otthonokba hagyományosan és ezen főzték meg, ennek a melegénél főzték meg a húsvéti ételeket, ugyanis nagypénteken a tűzhelyeken eloltották a régi tüzet. Nagyszombatnak a jellegzetes szertartása tehát a feltámadási körmenet, ami a középkorban még vasárnap hajnalban volt."