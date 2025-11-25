A feketegazdaság ezer arca: Bútorszállítónak álcázott csempész és hamis mosószer a NAV hálójában + videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei összehangolt akciósorozat keretében mért csapást a feketegazdaság különböző szegmenseire, leleplezve a csempészek egyre kreatívabb módszereit. Míg az egyik esetben egy bútorszállítónak álcázott jármű konyhaszekrényeinek mélyéről került elő több mint 4000 doboz török cigaretta, addig egy nyírségi családi házban komplett illegális dohányfeldolgozó üzemet számoltak fel, ahol másfél mázsa alapanyagot és a gyártáshoz szükséges eszközöket is megtalálták.

A hatósági fellépés azonban nem állt meg a jövedéki termékeknél, a pénzügyőrök több mint 1700 flakon hamisított mosószert is kivontak a forgalomból, ezzel a költségvetési csalás mellett iparjogvédelmi jogsértés miatt is eljárásokat indítottak, a gyanúsítottakra pedig milliós nagyságrendű bírságok várnak.