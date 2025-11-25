Európa újra egyenruhát húzna: A sorkatonaság visszatérése fenyegeti a fiatalokat a kontinensen + videó

békeidők kényelme véget ért, Európa biztonsági környezete alapjaiban rendült meg. Az orosz-ukrán háború árnyékában egyre több ország – Horvátországtól Németországig – veszi napirendre a sorkatonaság visszavezetését. A Radar riportja arra keresi a választ, hogy a szükségszerű szolgálat bevezetése valódi védelmet jelent-e, vagy csupán felkészülést egy olyan konfliktusra, amelyet a magyar fiatalok döntő többsége elutasít.