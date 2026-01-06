Az alga lenne a jövőnk?

Nick Hazell, egy sydney-i startup vezetőjének a fenntartható jövőképében egyetlen élőlény, az alga szerepel.

A vízfelszínt zöldre színező algák vagy moszatok, fotoszintézisre képes, nagy oxigéntermelő tulajdonságú élőlények. A vízi ökoszisztémák alapját képezik, rendkívül sokszínűek. Egészen a mikroszkopikus egysejtűektől a több méter hosszú óriás hínárokig terjed a méretük.

A táplálkozás szempontjából is sokan fontosnak tartják az alga fogyasztását, mivel jelentős mennyiségű tápanyagot tartalmaznak, vitaminokat, ásványi anyagokat, antioxidánsokat és esszenciális aminosavakat.

A startup egy olyan új eljárást dolgozott ki, amellyel az algákat ipari mennyiségben tudják előállítani. Fotobioreaktornak nevezik a fejlesztését, a kutatók szerint ezzel a módszerrel, egy nap lehetővé válik a magas a szén-dioxid eltávolítása a légkörünkből.

Az algákból számos üzemanyag, műanyag és vegyi anyag hozható létre, amely ma nyersolajból készül, így potenciálisan alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású alternatívát kínál a jelenlegi lehetőségekkel szemben.