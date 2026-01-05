Orvosi áttörés 2025-ben: A Covid-vakcina és a mesterséges intelligencia forradalmasítja a rákgyógyítást

A 2025-ös esztendőben az egészségügyi innovációk soha nem látott reményt hoztak a betegek számára. A rák ellenszere utáni globális hajsza váratlan fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a Covid-19 elleni mRNS-vakcinák drasztikusan javítják a daganatos betegek túlélése esélyeit az immunterápia mellett. Magyarországon a prosztatarák kezelése is szintet lépett a Szent Magdolna Kórház integrált rendszerével és a robotsebészettel. Eközben az Országos Onkológiai Intézetben a mesterséges intelligencia a diagnosztikában teszi lehetővé, hogy az alacsonyabb térerejű MR-készülékek is csúcsminőségű képet alkossanak. Patócs Attila professzor szerint az univerzális daganatellenes oltás sem utópia már. A technológia nemcsak a gyógyulást gyorsítja, hanem a korai felismerést is forradalmasítja. A jövő elkezdődött.