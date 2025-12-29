Már nem sci-fi: A Radar megmutatta, hogyan vette át az uralmat a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia térhódítása, a drónok mindennapi alkalmazása és a megállíthatatlan technológiai fejlődés jellemezte az idei évet, amit műsorunk is nyomon követett. A Radarban láthattuk, hogyan formálja át a digitális forradalom hatása a munkaerőpiacot, miközben a legkülönbözőbb iparágak innovációi a szemünk láttára váltak valósággá. Legyen szó mezőgazdaságról, logisztikáról vagy éppen a hadiiparról, a jövő technológiája már itt van, és a digitalizáció sebessége csak fokozódik. A műsor nemcsak beszámolt, hanem testközelből demonstrálta is, hogy ezek az eszközök hogyan válnak az emberiség új jobbkezévé a hatékonyság növelésében.