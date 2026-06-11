Kiemelt videók

Megrendezik a III. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferenciát

A témáról dr. Bánhegyi Róbert, klinikai onkológus, belgyógyász, a Békés Vármegyei Központi Kórház onkológiai centrumának vezető-helyettese beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

A rendezvénynek a korábbi évekhez hasonlóan Gyula történelmi fürdővárosa ad otthont, amely a tudományos munka mellett a kikapcsolódásra és rekreációra is lehetőséget nyújt a résztvevőknek.

 

Továbbiak a témában