Megrendezik a III. Magyar Onkometabolikus és Onko-Diabetológiai Továbbképzés és Konferenciát

A rendezvénynek a korábbi évekhez hasonlóan Gyula történelmi fürdővárosa ad otthont, amely a tudományos munka mellett a kikapcsolódásra és rekreációra is lehetőséget nyújt a résztvevőknek.
A témáról dr. Bánhegyi Róbert, klinikai onkológus, belgyógyász, a Békés Vármegyei Központi Kórház onkológiai centrumának vezető-helyettese beszélt a Napindítóban.
A rendezvénynek a korábbi évekhez hasonlóan Gyula történelmi fürdővárosa ad otthont, amely a tudományos munka mellett a kikapcsolódásra és rekreációra is lehetőséget nyújt a résztvevőknek.