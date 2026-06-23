Sikeresen tesztelték a svájci diákok az általuk kifejlesztett víz alatti robotot

A befagyott tavak jégvastagságát általában úgy mérik, hogy a szakemberek rámennek a jégre és lyukat fúrnak bele. Ez a módszer az éghajlatváltozás miatt egyre kiszámíthatatlanabbá és veszélyesebbé válik, ezért egy svájci gépész- és villamosmérnökökből álló 10 fős hallgatói csapat úgy döntött, hogy kifejleszt egy víz alatti robotot, amely alulról méri a jégvastagságot.

Amikor a robot a jég alá dokkol, ultrahangos impulzusokat bocsát ki. A hanghullám áthatol a jégen, visszaverődik a jég és a levegő határfelületéről, a rendszer pedig a visszaverődési időből 1–2 centiméteres pontossággal kiszámítja a jég vastagságát. Ez sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos, emberek általi mérések.

A robot külső megjelenése egy áramvonalas torpedóra hasonlít, amelyet kifejezetten a szűk víz alatti terepre terveztek. A jég alatt ügyesen mozog, és a méréseket a helyszínekhez kapcsolja, illetve kétféle módon tudja megmérni a jégvastagságot. A kutatások jelenleg a St. Moritz-tóra és a Theodul-gleccsertóra összpontosulnak. A POLARIS projekt adatai lehetővé teszik, hogy a kutatók nyomon kövessék a jégtakaró vastagságnak változásait, ami közvetlen visszajelzést ad a globális felmelegedés lokális hatásairól.