Ízekben is megmutatkozik a személyiség: hat színész ihlette a Játékszín új desszertjeit

Különleges desszertekkel ünnepli 15. évadát a Játékszín. Hat népszerű művész, Csonka András, Lévay Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernádi Judit, személyisége és kedvenc ízei alapján egy-egy süteményt ihletett, amelyeket Haczka Róbert cukrászmester álmodott meg.

A Játékszín 2026/27-es évadja három új bemutatóval várja a közönséget. érkezik az Amatőrök, A La Mancha lovagja és a Legyen a feleségem! című előadás. Az évadkezdő esemény azonban nemcsak a színházról, hanem a gasztronómiáról is szólt. Hat népszerű színész személyisége és kedvenc ízei alapján hat különleges desszert született.

Ezeknek megalkotásában ötletekkel segítették Haczka Róbert cukrászmestert.

A végeredmények pedig éppoly ikonikusak lettek, mint maguk a művészek, akik egyenként bemutatták azokat.