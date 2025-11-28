Beismerte a szakértő: Valódi a Tisza Párt adóemelési terve

Vége a mellébeszélésnek, a "rogáni propagandázásnak" és a tagadásnak. A Tisza Párt egyik vezető szakértője élő adásban ismerte el, hogy a brutális megszorításokat tartalmazó iratok nem hamisítványok. A Tisza Párt adóemelési terve tehát nem rémhír, hanem a kőkemény valóság.
Most már mindenki számára világos, hogy a Tisza Párt a háttérben valójában egy brutális adóemelési terv végrehajtására készül, hiába próbálta ezt eltitkolni Magyar Péter a választók elől.
hiszen az abban foglalt megszorítások, mint a vagyonadó vagy a vállalkozói terhek drasztikus növelése, a párt belső köreiből származnak. A hiteles az adóemelési tervről szóló információ megerősítése sokkolta a közvéleményt, de egyben rávilágított arra is, hogy a baloldali tanácsadók már készítik a költségvetési tanács megkerülésével a lakossági megszorításokat.
