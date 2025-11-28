Gulyás Gergely: Nem a budapestiek fizetik meg Karácsony hibáit

A fővárosi baloldal csődpolitikája beérett: Karácsony Gergely levele szerint Budapest hamarosan fizetésképtelenné válhat, ami nyílt beismerése a rossz városvezetés okozta károknak. A kialakult helyzetben Gulyás Gergely tiszta vizet öntött a pohárba, és kijelentette, hogy a kormány mindenféleképpen Budapest működőképességét fogja garantálni, függetlenül a városvezetés alkalmatlanságától. Az állami szerepvállalás célja, hogy a főváros csődhelyzete ellenére is a budapesti közszolgáltatások zavartalanul működjenek, és ami a legfontosabb: a BKV és a közszolgáltatók dolgozók bérét is ki fogjuk fizetni, így elkerülve a totális összeomlást.

Gulyás Gergely – Karácsony csődöt mondott, a kormány cselekszik

Ez a bejelentés nemcsak pénzügyi mentőöv, hanem morális ítélet is. Amíg a Városházán politikai pamfleteket gyártottak és "Budapest Köztársaságot" építettek, addig a kassza kiürült. A kormány mostani lépése azt üzeni: a budapestiek biztonsága és a város működése nem lehet túsz a baloldali szerencselovagok kezében. Ha Karácsony Gergely nem tudja kifizetni a buszsofőröket és a szemétszállítókat, akkor megteszi helyette az állam, de ez egyben azt is jelenti, hogy a főpolgármesteri kompetencia megszűnt létezni. A számlát most a kormány állja, de a politikai felelősség egyértelműen a városvezetésé.

