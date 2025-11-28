NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság
Lengyel László lebukott: a háttérben írja a Tisza Párt programját
Lengyel László – lebukott, kormányprogramot ír a Tiszának

Lengyel László lebukott: a háttérben írja a Tisza Párt programját

A baloldali közgazdász hiába tagad, a régi felvételek nem hazudnak. Lengyel László egy podcastban maga ismerte be, hogy csapatával már a kormányzásra készülnek, miközben a Tisza Párt gazdasági tervein is ott a kéznyoma. A Tűzfalcsoport leplezte le a hazugságot.

  • Hírek
  • 9 órája
  • Frissítve: 9 órája
Vágólapra másolva!

A baloldal régi bútordarabjai, mint Lengyel László visszatértek, és már a spájzban vannak, hiába próbálják ezt eltitkolni a választók elől. A Tűzfalcsoport oknyomozása rávilágított egy súlyos, sőt kínos ellentmondásra: miközben az érintett a sajtónak határozottan tagadja, hogy részt vett volna a Tisza Párt gazdasági programjának kidolgozásában, addig az Index információi szerint az aláírása feketén-fehéren ott szerepel a dokumentumokon. 

A helyzet akkor válik igazán védhetetlenné, ha meghallgatjuk Lengyel László korábbi, 

óvatlan nyilatkozatát, ahol egy podcastban büszkén ismerte be, hogy a saját csapatommal már gőzerővel írja a kormányprogramot, hogy felkészülten menjenek a hatalomba. A terv része a gazdaság új formáit érintő átalakítás is, így a tagadás ellenére a baloldali "szakértők" már a háttérben dolgoznak az árnyékkormányban.

További tartalmakat IDE és IDE kattintva érhet el.

 

Továbbiak a témában