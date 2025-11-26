Betelt a pohár: feljelentették Hadházy Ákost

Mint írta: Hadházy Ákos országgyűlési képviselő nemrég "újra hazug sejtetéssel és rágalmazásra, becsületsértésre alkalmas igaztalan vádakkal próbálta beszennyezni a zalaegerszegi közéletet".

Első posztja után "diplomatikusan fogalmaztunk, most viszont már határozottan kell fellépnünk, mert nem tűrhetjük el, hogy bárkinek az életét, a tisztességét besározza".

A polgármester úgy fogalmazott: sem kormánypárti, sem ellenzéki zalaegerszegi politikus, közszereplő ellen "nem volt és jelenleg sincs folyamatban semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás sem drogügyben, sem más ügyben, és senki nem vett részt semmilyen drogpartin". Velük kapcsolatban nem merült fel és jelenleg sem merül fel semmilyen érintettség büntetőügy vagy rendőrségi eljárás miatt,

"nem tartóztattak le, nem hallgattak ki és senki ellen nem indult kábítószer birtoklása miatt eljárás", elterelésre sem küldtek senkit.

"Hadházy Ákosnak a zalaegerszegi politikusokkal és közszereplőkkel kapcsolatos valamennyi feltételezése, sejtetése és

állítása hazugság, kitaláció, tudatos és aljas lejáratási kísérlet "

- fogalmazott. Egy politikusnak, közszereplőnek többet kell eltűrnie, mint egy átlagembernek, azt azonban senki nem köteles eltűrni, hogy "kitalált, hazug állításokkal, alaptalan rágalmakra építő sejtetésekkel bárkinek a tisztességét, emberi mivoltát, életét beszennyezzék" - húzta alá.

Balaicz Zoltán hozzátette:

rágalmazás és becsületsértés miatt feljelentést tett és fog tenni mindazok ellen, akik hazugságokkal rágalmaznak meg helyi közéleti szereplőket.

A bíróságnak rendelkezésére áll minden tény, minden rendőrségi, ügyészségi dokumentum, "az igazság pedig bennünket igazol, amiről meggyőződhetnek majd az ügyvédek is".

"Az eljárás során vizeletből, vérből, körömből és hajból vett teszttel is állunk rendelkezésre a bíróságnak és az ügyvédeknek"

- jegyezte meg a városvezető.

Hozzáfűzte, hogy az ügy lezárulta után Hadházy Ákosnak lesz mit megbeszélnie azokkal, akik hazugságokkal és lejárató hamis információkkal vezették meg, áthárítva ezzel őrá a felelősséget. A bírósági eljárás, a tanúmeghallgatás során talán kiderül, kik voltak azok.