Bírálat Jászapátiból – Brüsszel totális vakvágányon + videó

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, növekszik a brüsszeli nyomás Magyarországon.

A brüsszeli elit képtelen elfogadni, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt

- jelentette ki.

Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája is - mondta.

A megváltozott helyzetben, amelyben az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél. Ez szintén elhibázott - vélekedett.

Fotó: Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (b) és Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j) a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Jászapátiban, a Pájer Antal Művelődési Házban 2025. november 25-én. MTI/Mészáros János