Karácsonyi vásár: belépőjegy és terrorveszély Németországban

Szomorú látlelet a nyugati világról, hogy egy egyszerű karácsonyi vásár megtartása ma már olyan logisztikai és védelmi kihívás, mintha háborús övezetben járnánk. A német városokban tapasztalható migrációhoz köthető erőszakos esetek miatt bevezetett belépőjegyek világosan jelzik: a nyitott társadalom mítosza megbukott, a terrorizmus elleni védekezés költségeit pedig cinikus módon a lakossággal fizettetik meg. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy Hajós István biztonságtechnikai szakértő szerint minden ilyen esemény fokozott biztonsági intézkedést igényel, mivel a hírszerzők pontosan tudják, hogy a zsúfolt ünnepi rendezvények kiemelt célpontnak számítanak a radikálisok szemében. Míg itthon a családok nyugodtan sétálhatnak, addig tőlünk nyugatra a migránsokhoz köthető agresszív esetek és a terrorfenyegetettség miatt több helyen inkább lemondják a fesztiválokat, mert képtelenek garantálni a biztonságot.

Karácsonyi vásár és a valóság

Bonnban és Magdeburgban a valóság már rátörte az ajtót a döntéshozókra. A 2016-os berlini merénylet óta a betonakadályok és a gépfegyveres járőrök látványa éppúgy hozzátartozik az adventhez Németországban, mint a forralt bor illata. Ez a "szép új világ", ahol a szabadságjogok helyett az arcfelismerő kamerák, a drónos megfigyelés és a légtérzár jelentik az egyetlen – sokszor hiú – védelmet. Magyarország szerencsére még egy biztonságos sziget ebben az őrületben: nálunk a hatóságoknak nem a migrációs krízis kezelhetetlen következményeivel, hanem a klasszikus rendfenntartással kell foglalkozniuk, így az ünnep valóban a békéről szólhat.

